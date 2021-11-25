Милан, Италия, 25 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Сразу три футбольные команды: «Милан», мадридская «Атлетико» и «Порту» претендуют на второе место в группе Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА перед последним туром. Об этом 25 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее «Милан» переиграл «Атлетико» со счетом 0:1 в выездном матче пятого тура Лиги чемпионов и в его активе стало четыре очка, как и у мадридского клуба.

При этом «Ливерпуль», также ранее обыгравший «Порту» (2:0), досрочно гарантировал себе первое место и выход в плей-офф, а португальская команда имеет в активе пять очков, что пока позволяет ей находиться на втором месте в группе В.

Отметим, в шестом матче Лиги чемпионов «Милан» примет у себя 7 декабря «Ливерпуль», а «Атлетико» в этот же день на выезде встретится с «Порту».