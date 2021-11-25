Краснодар, 25 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Краснодаре правоохранители проверяют появившуюся в СМИ информацию о выброшенной на помойку вакцине от гриппа, сообщили 25 ноября в региональной прокуратуре.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

«С привлечением специалистов и органов полиции проверяем», — сообщили РИА Новости в прокуратуре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жители домов на улице Жлобы обнаружили возле мусорки разбросанные шприцы, которые, судя по маркировке, являются вакциной от гриппа.