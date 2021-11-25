Москва, 25 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В акте экспертизы на проект приспособления к современному использованию здания Центрального телеграфа в Москве не нашёл отражение период Великой Отечественной войны. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Елена Шувалова в личном телеграм-канале.

Duma.mos.ru Елена Шувалова

Здание Центрального телеграфа расположено в центре столицы на Тверской улице и является объектом культурного наследия. Шувалова направила в департамент культурного наследия Москвы протест против принятия государственного акта историко-культурной экспертизы на проект приспособления к современному использованию объекта.

Депутата возмутило, что в документе не нашёл отражения период Великой Отечественной войны. Именно из Центрального телеграфа советский диктор Юрий Левитан читал сводки с фронта.

«Разрушают рубку Левитана, откуда Молотов объявил о вторжении фашистских захватчиков на нашу землю, откуда Левитан давал сводки о ситуации на фронтах, откуда Сталин обратился со своим знаменитым воззванием «Братья и сёстры!» Уничтожают чердак, где до сих пор сохранились обгоревшие балки от налётов фашистских бомбардировщиков. Центральный телеграф был одной из главных целей на картах люфтваффе», — написала Елена Шувалова.