Луга , Ленинградская область, 25 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Рейсовый автобус с пассажирами на борту столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser в Лужском районе Ленинградской области, обошлось без пострадавших. Об этом 25 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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По предварительным данным, ДТП произошло около 07:40 мск в Лужском районе на юге Ленобласти. В момент аварии в салоне автобуса, выполнявший рейс Оредеж — Луга, находилось около 20 человек.

«Обошлось без пострадавших», — уточнили в ведомстве.