Москва, 25 ноября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. К тотальной деградации пришла Украина под лозунгом «вперед, в Европу!» Об этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политикеАлексей Пушков написал 25 ноября в своём микроблоге в Twitter, комментируя подорожание украинского сала.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сало

Сенатор отреагировал на жалобу бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова на «золотое сало». Азаров посетовал, что килограмм сала стал стоить 500 гривен (около 1400 рублей), и это уже «какое-то золото».

«Тотальная деградация Украины под лозунгом «вперед, в Европу!» — написал Пушков.

Он добавил, что на Украине — безумные цены на сало, а завозить его будут из Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, об импортировании Украиной сала Азаров рассказал в сентябре.

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