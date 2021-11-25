Махачкала, 25 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В столице Дагестана произошло ЧП на территории лицея №22. При проведении строительных работ обрушилась часть здания. При этом пострадавших среди школьников нет, рабочий, упавший с высоты шесть метров, не получил существенных повреждений, сообщили в управлении образования Махачкалы.

Cap.ru Обрушение школы

ЧП произошло во время заливки кровли, из-за того что подставленные балки не выдержали веса заливаемого бетона. Упавший сверху рабочий был осмотрен врачами и отпущен домой. Дети на территорию стройки не допускались, все подходы к ней были изолированы, поэтому пострадавших среди школьников нет, отметили в управлении образования.

Как уточнило издание «Черновик», падение конструкции произошло во время пристройки к спортзалу школы №22 в Махачкале. Работы ведет по контракту, стоимость которого составляет более 15 млн рублей, компания ООО «ПОН».