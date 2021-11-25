Мадрид, 25 ноября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Одобрение Еврокомиссией плана бюджета Испании на 2022 год подтверждает, что «это благоразумное и ответственное правительство». Об этом заявила министр по экономическим вопросам Испании Надия Кальвиньо, сообщает агентство EFE.

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«Это то, что нужно Испании», — сказала Кальвиньо журналистам после выступления на пленарном заседании Конгресса депутатов страны, где обсуждаются частичные поправки к бюджету на 2022 год.

Ранее Еврокомиссия одобрила проект бюджета Испании на 2022 год. Отмечается, что в ЕК высоко оценивают тот факт, что правительство Испании последовало рекомендации, которую Брюссель дал в июне, об использовании Европейского фонда восстановления для финансирования дополнительных инвестиций и сохранения инвестиций, финансируемых на национальном уровне.