Ханты-Мансийск, 25 ноября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В структуре валового регионального продукта Югры доля строительства составляет 5,3%. Об этом сообщила депутатам думы ХМАО во время традиционного годового отчёта губернатор региона Наталья Комарова.

Tambov.gov.ru Новое жильё в Тамбовской области

Объём строительных работ за январь-сентябрь 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, увеличился на 2% и составил 268,3 млрд рублей. По итогам января — мая 2021 года финансовые результаты строительной деятельности организаций показали прибыль в размере 3,2 млрд руб.

«Для поддержания строительной отрасли правительство автономного округа в 2021 году приняло ряд решений. В части ценообразования… при увеличении цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, подрядчик может увеличить цену контракта до 30%, но не более. В части финансовой поддержки: по государственной программе автономного округа «Развитие жилищной сферы» бюджетам муниципальных образований Югры предоставляется субсидия из регионального бюджета для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений», — отметила глава региона.