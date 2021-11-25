Ярославль, 25 ноября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете.

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Напомним, на заседании 24 ноября Ненилин призвал мэра Ярославля Владимира Волкова подать в отставку, заявив, что в таком случае и сам сложит полномочия. Сразу после заседания депутат написал заявление. Депутат просит коллег рассмотреть его одновременно с заявлением об отставке мэра Владимира Волкова, если оно поступит. Если же Волков не уйдёт, Ненилин останется депутатом.

Депутат говорит, что сейчас у мэра есть шанс «уйти красиво».

«На мой взгляд, когда приходит новый руководитель, он имеет право сформировать команду единомышленников, в том числе на муниципальном уровне. Мэр может сейчас уйти красиво, не дожидаясь подходящего повода для экзекуции. Впереди муниципальные выборы, реализация транспортной реформы, проекты развития города, — все это должна делать уже новая команда менеджеров. Чем дольше будет откладываться этот вопрос, тем больше будет турбулентность и социальная энтропия», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Ненилин.

Мэр Ярославля пока никак не отреагировал на призывы к отставке.