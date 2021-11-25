Москва, 25 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена начал курсировать поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг. Об этом 25 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Media.tj Цифровизация

По её словам, первая онлайн-услуга — оформление разрешения на работу такси — появилась в городе в 2011 году. На данный момент в столице действует уже свыше 380 цифровых услуг и сервисов.

«Москва первой в России стала предоставлять государственные услуги онлайн. С 2011 года электронными услугами в столице воспользовались больше двух миллиардов раз. Сегодня 14,4 миллиона человек зарегистрированы на городском портале mos.ru. С его помощью можно записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги, подать заявку на субсидию для бизнеса», — сказала Сергунина.