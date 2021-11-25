Подгорица, 25 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В течение октября 2021 в Черногорииграждане, предприятия и правительство получили ссуды в черногорских банках на сумму 100,32 миллиона евро по средней номинальной процентной ставке в размере 4,53 процента и эффективной в размере пяти процентов от общей годовой суммы кредита, сообщает Центральный банк Черногории

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С начала 2021 года клиентам банков предоставлено кредитов на общую сумму 859,58 миллиона евро. О том, что последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, по-прежнему сильны для экономики, видно из данных о том, что компании больше всего заимствовали в 2021 году — 454,35 миллиона долларов.

За первые десять месяцев граждане взяли взаймы 316,81 миллиона евро, государственные и иностранные компании — 74,36 миллиона евро, а негосударственные и некоммерческие организации — 6,19 миллиона евро. Правительство и органы местного самоуправления имеют небольшой рост задолженности на 6,67 миллиона евро, а у банков — 1,2 миллиона евро задолженности перед другими финансовыми учреждениями.