Тирасполь, 25 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В ходе 1405 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 403 случая заражения коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 76 410 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 71 248 человек, в том числе 483 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1760 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1460 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 317 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 411 человек, скончались четыре пациента с COVID-19.