Чебоксары, 25 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Чувашии площадка перед зданием пожарной части в районном центре, которая не ремонтировалась около 40 лет, обновляется за счёт частного инвестора. На просьбу о помощи откликнулся депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов, сообщает администрация муниципалитета.

Cap.ru Ремонт дороги у пожарной части в чувашском селе Красноармейское

Укладка нового асфальта идёт перед зданием пожарной части ПЧ-32 в селе Красноармейское. Участок площадью 500 кв. метров не ремонтировался со дня постройки пожарной части, с 1984 года.

По просьбе администрации проведение ремонта взял на себя депутат регионального парламента Николай Угаслов, который руководит строительной компанией. В муниципалитете подчёркивают, что накануне Нового года село получит «такой щедрый и нужный подарок».

Как сообщало ИА REGNUM, в Канашском районе Чувашии жители одной из деревень решили своими силами взяться за ремонт недействующего клуба, построенного более 60 лет назад.

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