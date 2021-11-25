Москва, 25 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Москве, начиная с 2011 года закончена реставрация уже 1700 исторических зданий. Столица продолжает масштабную программу восстановления исторических объектов. Об этом в своем блоге написал мэр Сергей Собянин.

kerjenez «Реставрация»

По его словам, доля исторических зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилась с 39% (1325 зданий) в 2010 году до 4,6%а (194 здания) в 2021 году. В 2021 году отреставрированы исторические скульптуры на площади Гагарина, Большой Москворецкий мост, гимназия Медведниковых и дом Кеворкова.

«Больше всего радует сокращение количества памятников, находящихся в неудовлетворительном или даже аварийном состоянии, которые приходится буквально спасать», — написал мэр Москвы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве в течение 2021 года закончат восстанавливать около 100 памятников архитектуры.

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