Воронеж, 25 ноября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Воронеже водитель автобуса, попавший на кадры резонансного видео, опубликовал в соцсетях собственную версию событий и сообщил, что уволился с работы по собственному желанию.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

Водитель опубликовал новое видео из автобуса, снятое в момент конфликта, и пояснил, что пассажирка, с которой возникла скандальная ситуация, дважды подходила к окну оплаты, после чего начала ругать автобус, маршрут, а затем оскорбления коснулись уже самого водителя.

«Сначала я не реагировал на её беспрерывную ругань, и попросил мне не мешать. Но с её стороны последовали очередные оскорбления и плевок в мою сторону», — объяснил водитель.

«Я прекрасно понимаю, что своим поступком я создал много проблем своему руководству, поэтому сегодня принял решение написать заявление по собственному желанию», — добавил мужчина.

Он добавил, что работает водителем с 2001 года, и до этого подобных ситуаций у него не возникало.

Как сообщало ИА REGNUM, видео конфликта было снято вечером 21 ноября в автобусе №9ка — на кадрах водитель выталкивает женщину из автобуса, применяет к ней физическую силу. История получила широкий резонанс в соцсетях, проверку начали полиция и прокуратура.