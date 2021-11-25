Кемерово, , 10:02 — REGNUM В Кемеровской области, где произошло задымление на шахте «Листвяжная», продолжается аварийно-спасательные работы. Как заявили в администрации шахты, местонахождение 49 горняков пока не установлено.

Шахта DariuszSankowski

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«По уточненным данным, 236 человек эвакуированы, местонахождение 49 неизвестно», — сказал в беседе с «Интерфаксом» представитель администрации.

Напомним, всего в шахте находилось 285 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса поступил утром 25 ноября. По данным Ростехнадзора, на шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков.

В результате инцидента пострадал 43 человек. У всех отравление угарным газом. Пострадавшие доставлены в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров. Двое — в тяжёлом состоянии, 41 — лёгкой и средней тяжести. Один человек погиб.