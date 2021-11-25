Тбилиси, 25 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Грузии ряд оппозиционеров говорят об угрозе смерти бывшего президента страны Михаила Саакашвили так будто хотят этого. Такое заявление сделал сын экс-президента Эдуарда Саакашвили в интервью грузинской редакции «Радио Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

По его мнению, в оппозиции якобы ждут гибели политика, чтобы усилить накал политической борьбы. Эдуард не исключил, что это происходит невольно.

«Меня тревожит, когда говорят в оппозиции: вы не знаете, что мы устроим, когда он умрёт, — сказал сын бывшего лидера страны. — Даже по выступлениям на телеканалах видно тенденцию, что возможно, для них лучше, чтобы он был мёртвым, а не живым».

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции протеста, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори, и Саакашвили согласился прекратить голодовку. После восстановления его должны вернуть в тюрьму.