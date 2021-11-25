Брюссель, , 09:59 — REGNUM Еврокомиссия призвала Испанию, учитывая высокий уровень ее задолженности, придерживаться «осторожной фискальной политики» при принятии бюджетных мер для поддержки восстановления экономики. Об этом пишет агентство EFE.

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Помимо этого, Еврокомиссия рекомендует Испании быть готовой адаптировать эти меры, если обстоятельства изменятся.

Исполнительная власть ЕС опубликовала свое заключение по проекту общего бюджета на 2022 год, в котором она высоко оценивает, что правительство Испании последовало рекомендации, которую оно дало в июне, об использовании Европейского фонда восстановления для финансирования дополнительных инвестиций и сохранения инвестиций, финансируемых на национальном уровне.