Киев, 25 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. С резкой критикой энергетической политики нынешнего руководства Украины выступила депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 25 ноября в эфире телеканала «Наш».

President.gov.ua Юлия Тимошенко

Как заявила бывший премьер-министр страны, на данный момент власти Украины полностью зависят от России и Белоруссии в вопросе поставок электроэнергии.

«У нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода и это значит, что нас поставили практически на колени», — сказала она.

При этом Тимошенко отметила, что существующая в настоящее время ситуация в украинской энергетике фактически является чрезвычайным положением.

Как передавало ИА REGNUM, 23 ноября пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила, что в 2021 году Венгрия обеспечила 90% импорта газа на Украину.