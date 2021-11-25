Москва, 25 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Клеточный иммунитет после вакцинации препаратом от COVID-19 для подростков «Спутник М» сформирован у 93,2% добровольцев, следует из инструкции к вакцине.

Дарья Драй ИА REGNUM Спутник V

«Иммунизация препаратом «Гам-ковид-вак-М» формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», — говорится в тексте.

Противопоказаниями к вакцинации данным препаратом являются тяжелые аллергические реакции, а также острые инфекционные и неинфекционные болезни. «Спутник М» необходимо применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на заявление замглавы Центра Гамалеи Дениса Логунова, что вакцину от коронавирусной инфекции для подростков 12−17 лет зарегистрировали, в государственном реестре разрешённых клинических исследований (КИ) проверка безопасности, переносимости и иммуногенности препарата числится в стадии «проводится». Более того, начатое в июле 2021 года исследование №336, в котором фигурируют первая и вторая фазы, должно завершиться только 31 декабря 2023 года.

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