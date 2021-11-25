Чита, , 09:55 — REGNUM В Забайкальском крае устанавливаются причины смертельного пожара, в результате которого погибли два человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло в частном доме в Чите рано утром 25 ноября.

Пожар в Чите Главное управление МЧС по Забайкальскому краю

К моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём. Огнеборцам удалось предотвратить переход пламени на соседний дом. В ходе тушения пожара в помещении были найдены тела отца и сына 1954 и 1992 годов рождения.

«Открытое горение было ликвидировано в 5:22. В настоящее время ведётся проливка и разбор сгоревших конструкций. В результате пожара поврежден дом на площади 80 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неисправности кустарного обогревателя. Кроме того, по словам соседей погибших, мужчины часто злоупотребляли алкоголем.