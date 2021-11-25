Брюссель, 25 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Испания продолжает регистрировать экономический дисбаланс, связанный, прежде всего, с высоким уровнем государственного и частного долга, а также с высоким уровнем безработицы. Об этом говорится в докладе, опубликованном Еврокомиссией, сообщает агентство EFE.

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Отмечается, что эти показатели также увеличились из-за пандемии коронавируса.

Брюссель уже обнаружил такие проблемы в июне 2021 года, поэтому считает необходимым провести углубленный анализ ситуации в Испании, а также в одиннадцати других странах с дисбалансом в экономике: Хорватии, Кипре, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Португалии, Румынии и Швеции.