Самара, 25 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Бывших сотрудников полиции приговорили к длительным срокам лишения свободы за превышение полномочий и сбыт наркотических средств в Самарской области. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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В суде установлено, что осенью 2019 года два сотрудника патрульно-постовой службы МВД России «Сызранское» задержали мужчину, у которого изъяли наркотик массой 0,48 грамма.

«С целью укрытия от регистрации факта совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ, а также в целях искусственного создания показателей эффективности собственной работы, полицейские не оформили изъятие наркотиков в установленном порядке. Угрозами и обманом они ввели задержанного в заблуждение о последствиях совершенного им правонарушения, выразившегося в незаконном хранении наркотического средства, массой 0,48 грамма, не образующего состав уголовно-наказуемого деяния», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фигуранты уголовного дела предложили задержанному совершить незаконное хранение наркосодержащего растения, таким образом совершить преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ. При этом они пригрозили мужчине в случае отказа, кроме привлечения его к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотика, лишить его права управления автомобилем и сообщить компрометирующую информацию по месту работы.

Сообщается, что обвиняемые нарвали наркосодержащее растение массой 39,930 грамма и передали пакет с этим растением гражданину, также они ориентировали на его задержание сотрудников дорожно-постовой службы.

«По факту изъятия наркосодержащих растений в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, которое по результатам проведенного расследования и с учетом всех установленных обстоятельств происшествия было прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам в отношении бывших сотрудник полиции было возбуждено уголовное дело.

В итоге суд признал подсудимых виновными и приговорил их к одиннадцати годам шести месяцам и десяти годам шести месяцам лишения свободы колонии строгого режима. Помимо этого, суд лишил их специальных званий и на шесть лет и пять лет шесть месяцев запретил им занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах.