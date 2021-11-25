Подгорица, 25 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Правительство Черногории получило от властей Хорватии гарантии, что создание исключительной экономической зоны на побережье Адриатики не подорвет дух Временного протокола по Превлакскому полуострову и не предрешит исход двусторонних переговоров по демаркации границы двух стран. Об этом говорится в Отчете о работе и ситуации в административных сферах, входящих в компетенцию Министерства иностранных дел (МИД) Черногории за 2020 год, который был опубликован на сайте правительства.

Море

«Благодаря активной дипломатической деятельности министра иностранных дел Джордже Радуловича в конце года Черногории получила гарантии того, что решение о провозглашении исключительной экономической зоны не предрешит исход двусторонних переговоров о границаз двух стран и не подорвет дух временного протокола о Полуострове превлака».

Ранее хорватское правительство решило объявить исключительную экономическую зону в Адриатическом море. Это зона за пределами и вдоль территориальных вод, предписанная Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, в которой государство имеет исключительные права в отношении эксплуатации ресурсов, включая производство энергии из воды и ветра.