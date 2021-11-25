Волгоград, 25 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. На должность председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области назначен Эдуард Давыдовский, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе администрации региона.

Volganet.ru Администрация Волгоградской области

До назначения на должность кандидатура нового главы комитета была утверждена на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», а также профильным комитетом областной думы. Ранее Эдуард Давыдовский возглавлял Казачий кадетский корпус имени К. И. Недорубова.

Прежний руководитель комитета по делам национальностей Леонид Титов освобождён от занимаемой должности 11 ноября — через несколько дней после того, как вандалы осквернили новый памятный знак жертвам Холокоста в центре Волгограда.