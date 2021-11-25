Стокгольм, , 09:52 — REGNUM Король Филипп VI призвал Испанию и Швецию продолжать совместную работу по построению «сильной, демократической, процветающей и справедливой» Европы. Об этом пишет агентство EFE.

Король Испании Филипп VI

По его словам, такая Европа должна находиться ближе к своим гражданам и «никого не оставлять без внимания», особенно наиболее уязвимые слои населения.

Испанский монарх в сопровождении королевы Летисии передал это послание во время торжественного ужина, устроенного королем и королевой Швеции Карлом Густавом и королевой Сильвией в Королевском дворце в Стокгольме по случаю исторического государственного визита испанской монаршей семьи в скандинавскую страну.

Это первый случай посещения Швеции испанским монархом после визита короля Хуана Карлоса I и королевы Софии в 1979 году.