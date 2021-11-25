Ясиноватая, ДНР, 25 ноября 2021, 09:51 — REGNUM Три взрывных устройства сбросили с беспилотного летательного аппарата в центре города Ясиноватая, который находится на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), украинские силовики. Об этом 25 ноября сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
«Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА Вооруженных сил Украины сброшены взрывные устройства в количестве трех штук», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Также Шевченко добавил, что в результате атаки получил повреждения легковой автомобиль и отметил, что при этом никто не пострадал.
В то же время, другие подробности произошедшего не уточняются и указывается, что на место происшествия выехала группа представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Микко Киннунен заявил, что ситуация с безопасностью вдоль линии соприкосновения в Донбассе крайне нестабильна.