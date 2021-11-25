Благовещенск, , 10:00 — REGNUM Амурская область получит в 2022 году дополнительно 34 млрд рублей на реализацию социально-значимых государственных программ. В том числе на эти деньги для Благовещенска купят снегоуборочную технику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе Заксобрания региона.

Бюджет Tax Credits

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Бюджет на будущий год спикер областного парламента Константин Дьяконов и глава Благовещенска Олег Имамеев обсудили с представителем Приамурья в Совете Федерации Артёмом Шейкиным. Транши в регион по сравнению с первым чтением бюджета увеличены на 10,5 млрд рублей. Дополнительные средства будут распределены на заседании Заксобрания в декабре, Константин Дьяконов обещал рассмотреть все просьбы и предложения.

«На поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, в частности для возмещения затрат на реализацию проектов мелиорации, будет выделено 143,2 миллиона рублей. На реализацию программы «1000 дворов», направленной на благоустройство дворовых территорий, — 674 миллиона рублей», — отметил Артём Шейкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Приамурья перечислят федеральные деньги на ремонт и реконструкцию дорог, повреждённых паводковыми водами. Кроме того, регион получит средства на дофинансирование важных для региона проектов.