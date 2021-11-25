Москва, , 09:50 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на том, что у парламентариев не должно быть никакого иммунитета, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Я считаю, что ни у одного депутата не должно быть такой привилегии, как неприкосновенность. Депутаты должны нести такую же ответственность, как и любой другой гражданин России. Никакого иммунитета ни у какого депутата любого уровня быть не должно», — отметил Миронов.

Госдума обсудит представление генпрокурора о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности для начала процессуальных действий. Парламентарий обвиняется в незаконной охоте на лося, за это предусмотрена уголовная ответственность.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит лишение Рашкина депутатской неприкосновенности