Ульяновск, , 09:50 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор бывшей сотруднице районной инспекции ФНС России, которую обвинили в разглашении конфиденциальных сведений. Она оштрафована, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По секрету Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигуранткой уголовного дела стала бывший налоговый инспектор ИФНС по Заволжскому району. Правоохранители установили, что она незаконно предоставила знакомому сведения о доходах ряда граждан, наличии имущества, а также о фактах возможной регистрации в качестве предпринимателей.

Заволжский районный суд Ульяновска признал бывшую сотрудницу налоговой службы виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ («Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну»), оштрафовав на 25 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года президент Международной полицейской ассоциации в России Юрий Жданов предложил дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьёй, ужесточающей санкции за разглашение информации о клиентах банков.

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