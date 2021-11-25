Ульяновск, 25 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор бывшей сотруднице районной инспекции ФНС России, которую обвинили в разглашении конфиденциальных сведений. Она оштрафована, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM По секрету

Фигуранткой уголовного дела стала бывший налоговый инспектор ИФНС по Заволжскому району. Правоохранители установили, что она незаконно предоставила знакомому сведения о доходах ряда граждан, наличии имущества, а также о фактах возможной регистрации в качестве предпринимателей.

Заволжский районный суд Ульяновска признал бывшую сотрудницу налоговой службы виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ («Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну»), оштрафовав на 25 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года президент Международной полицейской ассоциации в России Юрий Жданов предложил дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьёй, ужесточающей санкции за разглашение информации о клиентах банков.

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