Москва, 25 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1Б», находится на расчётной орбите. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Mil.ru Ракета-носитель «Союз-2.1б»

В оборонном ведомстве отметили, что старт ракеты и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме. Аппарат успешно выведен на расчетную орбиту «в интересах Минобороны России».

Как сообщало ИА REGNUM, старт состоялся в 04:09 мск 25 ноября. Это 51-й пуск ракеты «Союз-2».