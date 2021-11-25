Иерусалим, 25 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Атароте в Восточном Иерусалиме планируется построить целый жилой квартал на 9 тыс. единиц. Первичный план по возведению жилья на территории существовавшего с 1924 по 2000 год аэропорта Каландия за «зелёной линией» в восточной части Иерусалима 24 ноября одобрил Иерусалимский муниципальный совет по планированию и строительству. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Строительство дома

Так, израильские власти планируют на площади в 124 га в Атароте построить жилые дома, парки, улицы, объекты инфраструктуры. Затем, 6 декабря он будет представлен на рассмотрение Иерусалимской окружной комиссии по планированию.

Заместитель мэра Иерусалима Флер Хассан-Нахум заявила, что она довольна решением муниципалитета.

«Иерусалим — быстрорастущий город с почти миллионным населением, и нам нужно больше районов для молодежи, чтобы иметь возможность покупать там жильё и оставаться в столице. В городе уже создана процветающая промышленная и коммерческая зона в Атароте, а жилой район на территории старого заброшенного аэропорта […] улучшит всю эту часть города», — подчеркнула она.

При этом издание отмечает, что международное сообщество и Палестинская администрация осудили этот план, который, как они предупреждают, поможет укрепить присутствие Израиля в районе города, который они определили как будущую столицу палестинского государства.

Читайте также: Израиль построит 3000 домов для поселенцев на Западном берегу Иордана

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года власти Израиля заявили о планах по строительству более 2,3 тыс. домов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Планы были утверждены Высшим комитетом по планированию гражданской администрации Израиля, органом, отвечающим за строительство поселений. Ряд организаций осудили указанное постановление как подрывающее решение о создании двух государств — Палестины и Израиля.