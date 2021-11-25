Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Ёлочные базары в Санкт-Петербурге откроются 20 декабря. Об этом сообщили в городском комитете имущественных отношений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ёлочный базар

Период продажи главного символа Нового года — с 20 декабря до 31 числа. В этом году новые точки продажи будут открыты в Кировском, Красносельском, Невском, Колпинском, Петроградском, Выборгском, Приморском и Василеостровском районах Санкт‑Петербурга.

Отметим, что торговые точки будут распределены с помощью аукциона 9 декабря. Победители смогу заключить договор сроком на 5 лет для продажи живых ёлок. На сегодняшний день уже заключено 60 договоров на работу ёлочных базаров.