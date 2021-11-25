Кызыл, 25 ноября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Бывший глава Тувы, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол («Единая Россия») поддержал инициативу парламента Чеченской республики о запрете на упоминание в СМИ и соцсетях национальности и веры преступников. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Gov.tuva.ru Глава Тувы Шолбан Кара-оол

Он добавил, у таких людей одна национальность — подозреваемый или преступник. Между тем, в некоторых СМИ тувинский народ, по его словам, огульно называют народом-убийцей.

«Зачастую это происходило из-за невежества авторов и лиц, выпускающих такие материалы, но иногда это были целенаправленные, изощрённые акции, направленные на формирование отрицательного имиджа конкретного народа», — отметил Кара-оол.

Парламентарий призвал оберегать общественное и межнациональное согласие в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Чечни разработал законопроект о запрете называть национальность лиц, причастных к совершению преступлений. 11 ноября депутаты приняли решение выступить с законодательной инициативой и внести законопроект на рассмотрение Госдумы РФ.

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