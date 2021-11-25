Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Снег, дождь и плюсовая температура ожидают жителей Санкт-Петербурга в четверг, 25 ноября, сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Мокрый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, на погоду Северной столицы 25 ноября окажет влияние атмосферный фронт, после чего регион будет ощущать воздействие тёплого сектора циклона.

«Будет облачно, пройдёт небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а затем в дожди»,— заметил специалист.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе +3…+5 градусов, по Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер юго-западный умеренный, днем в прибрежных районах порывы до сильного 5−10 м/с. Атмосферное давление утром и днем будет понижаться.

Отметим, дождь продолжится и в ночь на 26 ноября, а утром и днем пятницы он превратится в мокрый снег. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

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