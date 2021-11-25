Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Снег, дождь и плюсовая температура ожидают жителей Санкт-Петербурга в четверг, 25 ноября, сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

По его словам, на погоду Северной столицы 25 ноября окажет влияние атмосферный фронт, после чего регион будет ощущать воздействие тёплого сектора циклона.

«Будет облачно, пройдёт небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а затем в дожди»,— заметил специалист.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе +3…+5 градусов, по Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер юго-западный умеренный, днем в прибрежных районах порывы до сильного 5−10 м/с. Атмосферное давление утром и днем будет понижаться.

Отметим, дождь продолжится и в ночь на 26 ноября, а утром и днем пятницы он превратится в мокрый снег. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.