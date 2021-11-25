Могадишо, , 09:41 — REGNUM В столице Сомали — городе Могадишо, произошел мощный взрыв, целью которого стал конвой миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Об этом 25 ноября сообщает местное издание Garowe со ссылкой на источники.

Взрыв Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо в 07.30 по местному времени во время часа пик», — приводит издание на своей странице в соцсети Twitter слова одного из очевидцев произошедшего, который добавил, что за взрывом последовала стрельба.

Также указывается, что источник из местной полиции рассказал, что взрыв произошел в районе, в котором находится бывший президентский дворец.

«Целью … стал конвой АМИСОМ», — отметил источник. При этом добавляется, что в результате происшествия получили повреждения несколько зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября В столице Сомали, городе Могадишо, прогремел взрыв, в результате чего погиб известный журналист Абдиазиз Афкира.