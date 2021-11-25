Москва, , 09:45 — REGNUM Во всех регионах России с 1 января 2022 года устанавливается единый срок уплаты налога на имущество. Это делается, чтобы привести процедуру в соответствие с Налоговым кодексом РФ, сообщается на портале мэра столицы.

Недвижимое имущество Kaz.tengrinews.kz

Так, организации должны будут уплатить налог на имущество не позднее 1 марта года, следующего за налоговым периодом. Авансовые платежи необходимо будет уплатить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Новая норма также уточняет порядок применения льгот по налогу на имущество, исчисляемому от кадастровой стоимости. Отмечается, что до 2022 года субъекты РФ могли сами устанавливать сроки уплаты налога на имущество и авансовых платежей.

ИА REGNUM ранее сообщало, хозяйственные постройки, которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) не облагаются налогом на имущество физлиц.

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