Старый Оскол, Белгородская область, , 09:41 — REGNUM Грузовой автомобиль, перевозивший около 150 свиней, попал в ДТП в Старооскольском городском округе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГИБДД.

Грузовик с животными Https://гибдд.рф/r/31

По предварительным данным, 24 ноября около 14:00 водитель «МАЗ» с полуприцепом, ведя грузовик со скоростью, не соответствующей конкретным дорожным условиям, не справился с управлением. Автомобиль съехал на ограждение и опрокинулся.

Водитель получил телесные повреждения. О судьбе животных в полиции не сообщили.