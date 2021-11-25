Старый Оскол, Белгородская область, 25 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль, перевозивший около 150 свиней, попал в ДТП в Старооскольском городском округе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГИБДД.

Https://гибдд.рф/r/31 Грузовик с животными

По предварительным данным, 24 ноября около 14:00 водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом, ведя грузовик со скоростью, не соответствующей конкретным дорожным условиям, не справился с управлением. Автомобиль съехал на ограждение и опрокинулся.

Водитель получил телесные повреждения. О судьбе животных в полиции не сообщили.