Самара, 25 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Шесть новых мусорных полигонов намерены ввести в эксплуатацию до 2024 года в Самарской области. Об этом 24 ноября сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мордвинов на заседании общественного совета по экологической безопасности области в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

По его данным, сейчас в регионе прием и захоронение твердых коммунальных отходов ведется на 11 полигонах. К 2027 году свой ресурс исчерпают восемь объектов: в Чапаевске и Тольятти, а также в Кинель-Черкасском, Сергиевском, Волжском, Кошкинском, Похвистневском и Красноярском районах.

Отмечается, что до 2024 года в области планируется возвести и ввести в эксплуатацию шесть новых объектов — в Сергиевском, Волжском, Большечерниговском, Хворостянском, Ставропольском и Кинель-Черкасском районах, кроме этого планируется провести реконструкцию полигона в Сызрани.

При этом четыре из шести новых объектов планируют открыть в составе многофункциональных комплексов обращения с отходами, проектно-сметные документы по ним уже разработаны и прошли экологическую экспертизу.

«Ввод в строй новых комплексов позволит довести переработку мусора до 60% в тоннаже. К 2024 году мы выйдем на эти показатели. Но надо, чтобы бы по всей области появились мусоросортировочные комплексы, сейчас объем сортировки мусора составляет всего 40%», — приводит пресс-служба слова депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова.

Глава региона Дмитрий Азаров напомнил, что ранее в области объем сортировки мусора был всего 8%.

«Но начинали мы с 8%. Какой прогресс за три года, в 5 раз — с 8% до 40%»!» — приводит его слова пресс-служба областного правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены построить до 2025 года 22 объекта водоснабжения и очистки воды.