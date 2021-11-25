Медногорск, Оренбургская область, 25 ноября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области после ремонта кинотеатра «Урал» выявлены дефекты. Общественники бьют тревогу — времени на устранение недостатков в рамках гарантий остается мало. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ.

В кинотеатре

Общественники обратились в прокуратуру региона с просьбой организовать проверку действий должностных лиц ГУП «Облкиновидео», которые не требуют от подрядчиков устранить по гарантии дефекты на здании кинотеатра «Урал».

Капремонт здания кинотеатра выполнен в 2016 году с отставанием от графика. После почти пяти лет эксплуатации объект нуждается в ремонте. Имеются трещины на фасаде, разрушение плиточного основания на центральном входе и эвакуационных выходах, осыпание штукатурки на парапете здания, протекает кровля. Общественники пытаются повлиять, чтобы ремонт был выполнен не за бюджетный счет.

Стоит отметить, ремонт обошёлся областному бюджету в 30 млн рублей. Из федерального бюджета потрачено 5 млн рублей на оснащение оборудованием.

«К сожалению, гарантийные обязательства на данный объект совсем скоро заканчиваются. Ситуация непростая. И если мы в самое ближайшее время не вынудим заказчика работ — ГПУ «Облкиновидео» — поработать с подрядной организацией по устранению дефектов в рамках гарантийного срока, то в самом ближайшем будущем это может привести к бездарному и неэффективному расходованию бюджетных средств по приведению здания кинотеатра «Урал» в надлежащий вид», — сказал член регионального штаба Народного фронта в Оренбургской области Дмитрий Болдырев.