Мадрид, 25 ноября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Правила пересечения границ Евросоюза в ближайшее время будут изменены из-за ситуации с распространением коронавируса, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Коронавирус

«Через несколько дней будут изменены правила для пересечения границ ЕС», — сказала Кириакидес в интервью испанской газете La Razon, не уточнив, о каких именно изменениях идет речь.

Он добавила, что «зима будет очень тяжелой — в декабре и январе будет большая нагрузка на больницы».