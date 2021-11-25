Горно-Алтайск, 25 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Республике Алтай объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Goodfon.ru Метель

По данным ведомства, 25 и 26 ноября на территории республики ветер усилится до 20−25 метров в секунду, в горах до 27−32. Ожидается также мокрый снег, на перевалах метели, гололёдные явления.

«Существуют высокие риски нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, ограничения движения на автодорогах, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий», — отметили в управлении.