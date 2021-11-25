Москва, , 09:34 — REGNUM Главный тренер неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения своих подопечных в матче группового этапа Лиги Европы от московской команды «Спартак» отказался пожимать руку главному наставнику москвичей Рую Витории. Об этом 25 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

После окончания матча главный тренер «Спартака» хотел пожать Спаллетти руку, как это необходимо сделать по этикету, однако наставник «Наполи» отказался от рукопожатия и прошел в подтрибунные помещения стадиона.

При этом все время матча Спаллетти вел себя крайне эмоционально и кричал на арбитров, за что получил желтую карточку.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержал победу над итальянским «Наполи» со счетом 2:1.

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