Главный тренер «Наполи» не пожал руку Витории после матча со «Спартаком»
Москва, 25 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Главный тренер неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения своих подопечных в матче группового этапа Лиги Европы от московской команды «Спартак» отказался пожимать руку главному наставнику москвичей Рую Витории. Об этом 25 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
После окончания матча главный тренер «Спартака» хотел пожать Спаллетти руку, как это необходимо сделать по этикету, однако наставник «Наполи» отказался от рукопожатия и прошел в подтрибунные помещения стадиона.
При этом все время матча Спаллетти вел себя крайне эмоционально и кричал на арбитров, за что получил желтую карточку.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержал победу над итальянским «Наполи» со счетом 2:1.