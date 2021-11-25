Баку, 25 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 24 ноября выявили 1924 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 584 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 578 627 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 543 300 человек, в том числе 1873 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 27 718 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 7709 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 23 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1904 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 194 тестов. Выздоровевшими медики признали 1833 человек. Скончались 29 пациентов с диагнозом COVID-19.