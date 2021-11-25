Из бюджета Биробиджана на очистку снега тратят 1 млн рублей в день
Биробиджан, 25 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Биробиджане не хватает людей и техники для очистки улиц от снега. За трое суток в городе выпала двухмесячная норма осадков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе мэрии города.
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Борьба с последствиями снегопада продолжается. Занятия в школах отменены до конца недели. По информации телеграм-канала «Новости ЕАО», ежедневно на расчистку улиц города из бюджета муниципалитета тратится 1 млн рублей. Об этом мэр Биробиджана Александр Головатый рассказал городским депутатам.
Он также констатировал нехватку количества техники и людей для борьбы с последствиями циклона. Всего снег расчищают 17 машин, в том числе техника предпринимателей.
Жалобы от биробиджанцев поступают на то, что образованные в результате чистки улиц снежные навалы заблокировали подходы к светофорам. Горожан также возмущают нечищеные дворы.
Как сообщало ИА REGNUM, мэрия столицы Еврейской автономии получила предписание об устранении нарушений, проявившихся в том, что улицы города не были своевременно расчищены от снега. От горадминистрации потребовали принять меры по уборке снега. В городе объявлен режим ЧС.