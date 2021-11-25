Биробиджан, 25 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Биробиджане не хватает людей и техники для очистки улиц от снега. За трое суток в городе выпала двухмесячная норма осадков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

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Борьба с последствиями снегопада продолжается. Занятия в школах отменены до конца недели. По информации телеграм-канала «Новости ЕАО», ежедневно на расчистку улиц города из бюджета муниципалитета тратится 1 млн рублей. Об этом мэр Биробиджана Александр Головатый рассказал городским депутатам.

«Мы подготовили обращение к губернатору области Ростиславу Гольдштейну с просьбой оказать помощь. Требуются дополнительные средства для сбора и вывоза снега», — сказал глава столицы Еврейской автономии.

Он также констатировал нехватку количества техники и людей для борьбы с последствиями циклона. Всего снег расчищают 17 машин, в том числе техника предпринимателей.

«Я прекрасно понимаю негатив горожан, все устали от этой ситуации, но за два дня, при всем моем желании мы не сможем навести порядок. На это нам необходимо время. Прошу всех отнестись с пониманием», — обратился к горожанам Александр Головатый.

Жалобы от биробиджанцев поступают на то, что образованные в результате чистки улиц снежные навалы заблокировали подходы к светофорам. Горожан также возмущают нечищеные дворы.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия столицы Еврейской автономии получила предписание об устранении нарушений, проявившихся в том, что улицы города не были своевременно расчищены от снега. От горадминистрации потребовали принять меры по уборке снега. В городе объявлен режим ЧС.