Кабул, , 09:28 — REGNUM По сообщению регионального офиса информационного агентства «Tasnim», полученному из дипломатических источников, ОАЭ начали переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по управлению кабульским аэропортом в конкуренции с Катаром за влияние в Афганистане.

Иностранные дипломаты, аккредитованные в государствах Персидского залива, сообщили Reuters, что официальные лица ОАЭ в течение последних недель ведут переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросам деятельности международного аэропорта Кабула.

Согласно дипломатическим источникам, один из нерешенных вопросов между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и потенциальными операторами кабульского аэропорта заключается в том, кто будет отвечать за безопасность аэропорта, поскольку талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступают против присутствия иностранных войск в Афганистане.

Официальные лица Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Катара пока не дали никаких комментариев.

Министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдул Рахман Аль Тани недавно заявил, что его страна не возьмет на себя ответственность до тех пор, пока не будет достигнуто четкое соглашение со всеми вовлеченными сторонами, включая Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о безопасности аэропорта Кабула.

Он отметил, что переговоры по кабульскому аэропорту продолжаются между Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Турцией и Катаром, но существует вероятность того, что в сотрудничестве будут заинтересованы и другие страны.